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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый

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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый
11 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый

Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем, предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Предназначен для стационарной прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Пониженное дымо- и газообразование при горении и тлении кабеля. Низкая коррозионная активность. Пониженная токсичность продуктов горения кабеля.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Описание
Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем, предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Предназначен для стационарной прокладки внутри помещений, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Пониженное дымо- и газообразование при горении и тлении кабеля. Низкая коррозионная активность. Пониженная токсичность продуктов горения кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - по цене 11200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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