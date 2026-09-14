Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU предназначена для прокладки сетей Интернет. Она создана для использования внутри помещений, позволит подключить оборудование, организовать локальный доступ. Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU получила серую внешнюю изоляцию. Оплетка изготовлена из прочного полимерного материала, обеспечивающего защиту проводника от повреждения и неблагоприятных внешних факторов. Число пар внутри – 2. Кабель относится к категории 5e, он адаптирован для высокоскоростных сетей. Передача информации по нему происходит на скорости до 1 Гбит/с. Проводник внутри одножильный. Он производится из меди, этот металл превосходно справляется с передачей сигналов. Длина шнура значительная – 305 метров, можно подключить несколько устройств с его применением. Кабель поставляется в коробке из плотного картона, а его кончик выводится сбоку для удобной подачи. Шнур имеет экранирование. Внутри кабеля присутствует дополнительный слой из алюминиевой фольги, он необходим для защиты проводника от внешних электромагнитных излучений.
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