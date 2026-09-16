Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
В наличии
Код товара: 738716
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
2
Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Витая пара SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100 типа UTP соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 1 Гбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция серого цвета из полиэтилена. Длина витой пары SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100 составляет 100 м.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитКабельный органайзер Cabeus SH-05C47-BK
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, чер...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT/100, UTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серы...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м,...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLHD-24-Cat.5e-Dual-180-0,5U
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, ч...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат....
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100 типа UTP соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 1 Гбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция серого цвета из полиэтилена. Длина витой пары SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100 составляет 100 м.
Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - по цене 3470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый