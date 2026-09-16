Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738709
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
6.7
Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT принадлежит типу FTP 4 и категории 5 Е. Пара имеет одножильный проводник из меди. Представленная витая пара отличается не только прочностью и безопасностью применения, но и фантастической гибкостью, благодаря чему создание локальной сети возможно практически в любых условиях. Поставленной задаче также отвечают продолжительная длина витой пары в 305 метров и возможность ее укладывания вне помещения. SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT является простым и практичным решением создания локальной сети в производственных и офисных помещениях.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT принадлежит типу FTP 4 и категории 5 Е. Пара имеет одножильный проводник из меди. Представленная витая пара отличается не только прочностью и безопасностью применения, но и фантастической гибкостью, благодаря чему создание локальной сети возможно практически в любых условиях. Поставленной задаче также отвечают продолжительная длина витой пары в 305 метров и возможность ее укладывания вне помещения. SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT является простым и практичным решением создания локальной сети в производственных и офисных помещениях.
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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