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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый

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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый

Витая пара SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100 соответствует типу FTP. Наличие экрана из фольги помогает обеспечить защиту от электромагнитных помех. Конструкцией кабеля предусмотрены 4 пары одножильных медных проводников. Витая пара SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100 соответствует самой распространенной на сегодня категории – 5e. Кабель 5e характеризуется пиковой скоростью передачи данных, составляющей 1 Гбит/с. Изделие используется для внутренней прокладки. Цвет изоляции кабеля традиционный – светло-серый. Гибкость изоляции способствует упрощению прокладки кабеля в любых эксплуатационных условиях.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100 соответствует типу FTP. Наличие экрана из фольги помогает обеспечить защиту от электромагнитных помех. Конструкцией кабеля предусмотрены 4 пары одножильных медных проводников. Витая пара SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100 соответствует самой распространенной на сегодня категории – 5e. Кабель 5e характеризуется пиковой скоростью передачи данных, составляющей 1 Гбит/с. Изделие используется для внутренней прокладки. Цвет изоляции кабеля традиционный – светло-серый. Гибкость изоляции способствует упрощению прокладки кабеля в любых эксплуатационных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - по цене 2930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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