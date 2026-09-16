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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый

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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
3 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - по цене 3190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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