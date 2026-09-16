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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 6
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 7
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 6
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 7
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
9 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
6.8

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Витая пара SkyNet CSL-UTP-4-CU имеет 4-парную конструкцию. Модель, соответствующая типу UTP, предназначена для прокладки внутри помещений. Кабель соответствует категории 5e, и поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с. Изоляция кабеля SkyNet CSL-UTP-4-CU имеет наиболее распространенный серый цвет, хорошо подходящий к дизайну большинства помещений. Длина бухты кабеля стандартна: она равна 305 м. На коробке, в которую упакован кабель, размещена наклейка, на которой содержится информация о технических характеристиках модели.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet CSL-UTP-4-CU имеет 4-парную конструкцию. Модель, соответствующая типу UTP, предназначена для прокладки внутри помещений. Кабель соответствует категории 5e, и поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с. Изоляция кабеля SkyNet CSL-UTP-4-CU имеет наиболее распространенный серый цвет, хорошо подходящий к дизайну большинства помещений. Длина бухты кабеля стандартна: она равна 305 м. На коробке, в которую упакован кабель, размещена наклейка, на которой содержится информация о технических характеристиках модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - по цене 9520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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