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Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый

Имеющий прямой обжим патч-корд Cablexpert PP6U-10M обладает значительной длиной: величина данного показателя составляет 10 м. Изделие, предназначенное для эксплуатации внутри помещений, подойдет для подключения любых устройств, обладающих портами RJ-45. Патч-корд соответствует категории 6, обладая, тем самым, поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Патч-корд Cablexpert PP6U-10M произведен с использованием витой пары UTP. Количество пар проводников – 4. Материал проводников – омедненный алюминий. Цвет патч-корда – серый. Это самое популярное цветовое решение при производстве кабельной продукции рассматриваемого типа.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющий прямой обжим патч-корд Cablexpert PP6U-10M обладает значительной длиной: величина данного показателя составляет 10 м. Изделие, предназначенное для эксплуатации внутри помещений, подойдет для подключения любых устройств, обладающих портами RJ-45. Патч-корд соответствует категории 6, обладая, тем самым, поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Патч-корд Cablexpert PP6U-10M произведен с использованием витой пары UTP. Количество пар проводников – 4. Материал проводников – омедненный алюминий. Цвет патч-корда – серый. Это самое популярное цветовое решение при производстве кабельной продукции рассматриваемого типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый - по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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