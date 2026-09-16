Патч-корд Cablexpert PP6U-5M, кат.6, UTP, 5м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб.
В наличии
Код товара: 738667
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6U-5M, кат.6, UTP, 5м, серый
Имеющий прямой обжим патч-корд Cablexpert PP6U-5M выпускается известным производителем кабельной продукции. Категория изделия – 6. Патч-корд рассчитан на номинальную скорость сетевого соединения 10 Гбит/с. Основой патч-корда Cablexpert PP6U-5M является кабель UTP, проводники которого сделаны из омедненного алюминия. Установлены надежные, рассчитанные на многократное подключение коннекторы. Цвет изоляции патч-корда – светло-серый. Это традиционное цветовое решение для кабелей в целом и патч-кордов – в частности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-10M/BK, кат.5e, UTP, 10м, черный
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-2M, кат.5e, UTP, LSZH, 2м, серый
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный ...
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-5M, кат.5e, UTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый
-
В наличииЦена 230 руб.58 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 230 руб.58 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-3M, кат.5e, UTP, LSZH, 3м, серый
-
В наличииЦена 240 руб.60 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-7.5M, кат.5e, UTP, 7.5м, серый
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-20M/B, кат.5e, UTP, 20м, синий
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Имеющий прямой обжим патч-корд Cablexpert PP6U-5M выпускается известным производителем кабельной продукции. Категория изделия – 6. Патч-корд рассчитан на номинальную скорость сетевого соединения 10 Гбит/с. Основой патч-корда Cablexpert PP6U-5M является кабель UTP, проводники которого сделаны из омедненного алюминия. Установлены надежные, рассчитанные на многократное подключение коннекторы. Цвет изоляции патч-корда – светло-серый. Это традиционное цветовое решение для кабелей в целом и патч-кордов – в частности.
Патч-корд Cablexpert PP6U-5M, кат.6, UTP, 5м, серый - по цене 170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6U-5M, кат.6, UTP, 5м, серый