Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
Патч-корд Cablexpert PP22-7.5M с серой оплеткой круглой формы обладает 7.5-метровой длиной. Многожильная модель с 4 парами проводников из омедненного алюминия относится к категории 5е, благодаря чему обеспечивается передача данных со скоростью до 1 Гбит/сек. Патч-корд Cablexpert PP22-10m типа FTP обладает литой конструкцией коннекторов, благодаря которой гарантируется долговечность и лучшая проводимость. Специальный резиновый колпачок прикрывает замок коннектора для защиты от повреждений и поломок при непроизвольных нажатиях. Фольгированное экранирование кабеля защищает от помех, которые вызваны электромагнитными наводками.
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