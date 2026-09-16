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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий

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Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 4
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 5
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 6
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 7
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 5
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 6
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 7
  • Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий
160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Вес, г.
240

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий

Патч корд Cablexpert длиной 10 метров подарит вам свободу при организации сети — удобно протянуть на большие расстояния, не ограничиваясь рамками одного помещения. Синий цвет поможет быстро отличить кабель в пучке проводов и навести порядок в серверной или на рабочем месте. Разъемы RJ45 и категория Cat5e гарантируют стабильное и быстрое подключение, подходящее для передачи данных, подключения к роутерам, компьютерам и другому сетевому оборудованию. Медные контакты обеспечивают надежность сигнала и долгий срок службы — ваш интернет всегда будет оставаться быстрым и стабильным.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Патч корд Cablexpert длиной 10 метров подарит вам свободу при организации сети — удобно протянуть на большие расстояния, не ограничиваясь рамками одного помещения. Синий цвет поможет быстро отличить кабель в пучке проводов и навести порядок в серверной или на рабочем месте. Разъемы RJ45 и категория Cat5e гарантируют стабильное и быстрое подключение, подходящее для передачи данных, подключения к роутерам, компьютерам и другому сетевому оборудованию. Медные контакты обеспечивают надежность сигнала и долгий срок службы — ваш интернет всегда будет оставаться быстрым и стабильным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий - по цене 160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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