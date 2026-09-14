Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/Y, кат.5e, UTP, 7.5м, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738638
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/Y, кат.5e, UTP, 7.5м, желтый
7.5-метровый патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/Y желтого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-7.5M/Y имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
7.5-метровый патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/Y желтого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-7.5M/Y имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.
Патч-корд Cablexpert PP12-7.5M/Y, кат.5e, UTP, 7.5м, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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