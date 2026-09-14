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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738575
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый

Патч-корд Cablexpert PP6-20M – отличный выбор для последующего применения. Выполнено изделие в сером цвете. Изоляция качественная и обладает повышенной прочностью. При продолжительной эксплуатации она не будет повреждена, не возникнет трещин и других дефектов. Патч-корд обладает большой длиной. В некоторых случаях оборудование находится на значительном расстоянии от точки доступа. При помощи изделия удается присоединить его, обеспечить передачу данных. Cablexpert PP6-20M соответствует шестой категории. Изделие поддерживает работу в сетях Fast и Gigabit Ethernet. Если нужно передавать информацию на высокой скорости, то можно воспользоваться данной моделью. Патч-корд изготавливается с учетом строгих стандартов. Он получил защиту от помех, отлично справляется со своими задачами. Изделие обладает разъемами RJ-45. Они помогают подключить различное оборудование, обеспечивается универсальность. При производстве контакты прошли специальную обработку. Покрытие позолоченное, оно исключает появление ржавчины на элементах. Можете быть уверены, что компоненты сохранят свои характеристики.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-20M, кат.6, FTP, 20м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-20M – отличный выбор для последующего применения. Выполнено изделие в сером цвете. Изоляция качественная и обладает повышенной прочностью. При продолжительной эксплуатации она не будет повреждена, не возникнет трещин и других дефектов. Патч-корд обладает большой длиной. В некоторых случаях оборудование находится на значительном расстоянии от точки доступа. При помощи изделия удается присоединить его, обеспечить передачу данных. Cablexpert PP6-20M соответствует шестой категории. Изделие поддерживает работу в сетях Fast и Gigabit Ethernet. Если нужно передавать информацию на высокой скорости, то можно воспользоваться данной моделью. Патч-корд изготавливается с учетом строгих стандартов. Он получил защиту от помех, отлично справляется со своими задачами. Изделие обладает разъемами RJ-45. Они помогают подключить различное оборудование, обеспечивается универсальность. При производстве контакты прошли специальную обработку. Покрытие позолоченное, оно исключает появление ржавчины на элементах. Можете быть уверены, что компоненты сохранят свои характеристики.
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