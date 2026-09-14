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Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый

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Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738570
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый

Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O выполнен в желтом цвете. Это надежное изделие, производитель выпускает качественную продукцию. Удается применять оснащение с различными целями. Оно подойдет для подключения компьютеров, накопителей данных, устройств для печати и иного оборудования. Cablexpert PP6-5M/Y-O выполняется в полимерной изоляции. Используются лучшие материалы для ее изготовления. Оплетка нечувствительна к внешним факторам, не повреждается и прослужит вам действительно долго. Установлены разъемы RJ-45, это распространенное решение. Они могут подключаться к различному оснащению. Контактные элементы не подвержены коррозии, на них нанесена позолота для защиты от образования ржавчины. Длина большая – 5 метров. Патч-корд можно применять для подключения устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Он будет полезен во многих случаях и удобен в использовании. Изделие шестой категории, при изготовлении учитываются строгие стандарты. Оно подходит для передачи данных на высокой скорости и обладает защитой от помех.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O выполнен в желтом цвете. Это надежное изделие, производитель выпускает качественную продукцию. Удается применять оснащение с различными целями. Оно подойдет для подключения компьютеров, накопителей данных, устройств для печати и иного оборудования. Cablexpert PP6-5M/Y-O выполняется в полимерной изоляции. Используются лучшие материалы для ее изготовления. Оплетка нечувствительна к внешним факторам, не повреждается и прослужит вам действительно долго. Установлены разъемы RJ-45, это распространенное решение. Они могут подключаться к различному оснащению. Контактные элементы не подвержены коррозии, на них нанесена позолота для защиты от образования ржавчины. Длина большая – 5 метров. Патч-корд можно применять для подключения устройств, которые удалены от точки доступа на значительное расстояние. Он будет полезен во многих случаях и удобен в использовании. Изделие шестой категории, при изготовлении учитываются строгие стандарты. Оно подходит для передачи данных на высокой скорости и обладает защитой от помех.
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