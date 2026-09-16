Top.Mail.Ru
Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый
230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый

Коммутационный кабель для подключения сетевого устройства (компьютер, принтер, накопитель и др.) к сетевому концентратору. 6 категория, для локальных сетей Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.Разъёмы — два 8-контактных 8P8С, экранированные, с литой оболочкой, позолоченные контактыСкорость передачи данных — до 1 Гбит/cДлина — 5 мТехнические характеристикиТип: FTPКатегория: 6Разъёмы: RJ-45 (8p8c)Диаметр проводника: 24AWGМатериал проводника: омеднённый алюминий (CCA)Материал оболочки: ПВХДлина: 5 мЦвет оболочки: серый

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационный кабель для подключения сетевого устройства (компьютер, принтер, накопитель и др.) к сетевому концентратору. 6 категория, для локальных сетей Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.Разъёмы — два 8-контактных 8P8С, экранированные, с литой оболочкой, позолоченные контактыСкорость передачи данных — до 1 Гбит/cДлина — 5 мТехнические характеристикиТип: FTPКатегория: 6Разъёмы: RJ-45 (8p8c)Диаметр проводника: 24AWGМатериал проводника: омеднённый алюминий (CCA)Материал оболочки: ПВХДлина: 5 мЦвет оболочки: серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый - по цене 230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...