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Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый

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Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 4
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 5
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 6
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 5
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 6
  • Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738567
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый

30-метровый патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y желтого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-30M/Y имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
30-метровый патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y желтого цвета с проводниками из омедненного алюминия произведен с использованием витой пары U/UTP категории 5e и рассчитан на скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Назначение изделия – подключение компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию или связь сетевых устройств между собой. Коннекторы патч-корда Cablexpert PP12-30M/Y имеют литое исполнение. Механические повреждения изделия предотвращает внешняя изоляция из поливинилхлорида.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый - этот товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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