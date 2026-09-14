Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK, кат.5e, UTP, 20м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738563
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK, кат.5e, UTP, 20м, черный
Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK с литыми разъемами RJ-45 и проводниками из омедненного алюминия предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 20 м. Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK изготовлен с использованием витой пары U/UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK с литыми разъемами RJ-45 и проводниками из омедненного алюминия предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 20 м. Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK изготовлен с использованием витой пары U/UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
Патч-корд Cablexpert PP12-20M/BK, кат.5e, UTP, 20м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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