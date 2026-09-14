Патч-корд Cablexpert PP10-20M, кат.5e, UTP, 20м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738559
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP10-20M, кат.5e, UTP, 20м, серый
Патч-корд Cablexpert PP10-20M, кат.5e, UTP, 20м, серый
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Бренд
Cablexpert
Патч-корд Cablexpert PP10-20M, кат.5e, UTP, 20м, серый
Патч-корд Cablexpert PP10-20M, кат.5e, UTP, 20м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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