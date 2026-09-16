Патч-корд Cablexpert PP10-7.5M, кат.5e, UTP, 7.5м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб.
В наличии
Код товара: 738547
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240 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP10-7.5M, кат.5e, UTP, 7.5м, серый
Медный патч-корд Cablexpert PP10-7.5M с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие серого цвета обладает длиной 7.5 м. Патч-корд Cablexpert PP10-7.5M изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Медный патч-корд Cablexpert PP10-7.5M с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие серого цвета обладает длиной 7.5 м. Патч-корд Cablexpert PP10-7.5M изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
Патч-корд Cablexpert PP10-7.5M, кат.5e, UTP, 7.5м, серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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