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Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный

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Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный
210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный

Медный патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 5 м. Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максима

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Медный патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 5 м. Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максима
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный - стоимость товара 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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