Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK, кат.5e, UTP, 3м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 738541
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
140
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK, кат.5e, UTP, 3м, черный
Медный патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 3 м. Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 130 руб. 570 руб.33 руб. в СплитПатч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-3M, кат.5e, UTP, 3м, серый
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-3M/Y, кат.5e, UTP, 3м, желтый
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-7.5M/BK, кат.5e, UTP, 7.5м, черный
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-1.5M, кат.5e, UTP, LSZH, 1.5м, серый
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP22-5m, кат.5e, FTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-10M/BK, кат.5e, UTP, 10м, черный
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-10M/Y, кат.5e, UTP, 10м, желтый
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6U-5M, кат.6, UTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-2M, кат.5e, UTP, LSZH, 2м, серый
-
В наличииЦена 180 руб.45 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP22-7.5M, кат.5e, FTP, 7.5м, серый
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Медный патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK с литыми разъемами RJ-45 предназначен для подключения компьютеров или другой техники к пассивному сетевому оборудованию или для связи между устройствами. Изделие черного цвета обладает длиной 3 м. Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK изготовлен с использованием витой пары UTP категории 5e. Максимальная скорость сетевого соединения – 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из ПВХ.
Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK, кат.5e, UTP, 3м, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP10-3M/BK, кат.5e, UTP, 3м, черный