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Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная

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Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 1
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 2
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 3
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 4
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 5
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 6
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 7
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 8
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 9
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 10
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 11
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 1
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 2
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 3
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 4
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 5
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 6
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 7
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 8
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 9
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 10
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 11
  • Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Свирепый дракон, окруженный клубящимися языками пламени, пытается вырваться из оков этой зажигалки. Цветное изображение на 540° усилено светящимся в темноте зеленым покрытием для дополнительного эффекта. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Свирепый дракон, окруженный клубящимися языками пламени, пытается вырваться из оков этой зажигалки. Цветное изображение на 540° усилено светящимся в темноте зеленым покрытием для дополнительного эффекта. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Glowing Dragon с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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