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Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная

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Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 1
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 2
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 3
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 4
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 5
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 6
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 7
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 8
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 9
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 10
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 1
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 2
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 3
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 4
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 5
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 6
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 7
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 8
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 9
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 10
  • Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Забытый компас уходит в тень, уступая место зловещему черепу – предвестнику беды. Мрачное и в то же время призрачно прекрасное изображение плавно укутывает все грани этой зажигалки, создавая захватывающий морской сюжет. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Забытый компас уходит в тень, уступая место зловещему черепу – предвестнику беды. Мрачное и в то же время призрачно прекрасное изображение плавно укутывает все грани этой зажигалки, создавая захватывающий морской сюжет. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green черная - этот товар вы можете купить по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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