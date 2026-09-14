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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый

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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 1
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 2
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 3
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 4
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 5
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 1
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 2
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 3
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 4
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 5
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738439
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый

Мультитул Victorinox — компактный швейцарский помощник на каждый день. Его ширина всего 8 см и высота 3 см, а весит он лишь 16,5 грамма, поэтому легко помещается даже в самой маленькой сумке или кармане. Несмотря на миниатюрные размеры, в нём — сразу 5 функций, которые выручат в быту, на природе или в путешествии. Надёжное швейцарское качество Victorinox и универсальность делают этот мультитул отличным выбором для тех, кто ценит практичность и мобильность инструментов.



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Отзывы о товаре Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швейцария
Описание
Мультитул Victorinox — компактный швейцарский помощник на каждый день. Его ширина всего 8 см и высота 3 см, а весит он лишь 16,5 грамма, поэтому легко помещается даже в самой маленькой сумке или кармане. Несмотря на миниатюрные размеры, в нём — сразу 5 функций, которые выручат в быту, на природе или в путешествии. Надёжное швейцарское качество Victorinox и универсальность делают этот мультитул отличным выбором для тех, кто ценит практичность и мобильность инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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