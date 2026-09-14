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Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная

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Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 1
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 2
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 3
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 4
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 5
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 6
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 7
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 8
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 9
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Colorful (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 1
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 2
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 3
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 4
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 5
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 6
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 7
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 8
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 9
  • Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Colorful (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Выполненная в стиле флюид арт или заливки краской, эта завораживающая зажигалка плавно, слой за слоем окутана ослепительными красками по всей поверхности при помощи техпроцесса Цвет на 540°. А благодаря нашей запатентованной отделке весь дизайн еще и светится в темноте зеленым. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Colorful (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Выполненная в стиле флюид арт или заливки краской, эта завораживающая зажигалка плавно, слой за слоем окутана ослепительными красками по всей поверхности при помощи техпроцесса Цвет на 540°. А благодаря нашей запатентованной отделке весь дизайн еще и светится в темноте зеленым. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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