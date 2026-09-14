Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Выполненная в стиле флюид арт или заливки краской, эта завораживающая зажигалка плавно, слой за слоем окутана ослепительными красками по всей поверхности при помощи техпроцесса Цвет на 540°. А благодаря нашей запатентованной отделке весь дизайн еще и светится в темноте зеленым. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Painted Tiger Design с покрытием 540 Tumbled Bra...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Space in Color Design с покрытием 540 Tumbled Ch...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Spooky Sunflower с покрытием 540 Tumbled Brass р...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Fire Mage с покрытием 540 Tumbled Brass разноцве...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Fusion Marble Design с покрытием 540 Tumbled Chr...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Galaxy Skull с покрытием 540 Tumbled Brass разно...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Moonlight Wolf Design с покрытием 540 Tumbled Ch...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Mountain Sketch с покрытием 540 Tumbled Chrome р...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитЗажигалка Zippo Jack Daniel's с покрытием Black Matte разноцветн...
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24751)
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитЗажигалка Zippo Compass Ghost с покрытием Glow In The Dark Green...
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитЗажигалка Zippo Mushroom Skulls с покрытием High Polish Black че...
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Swirl с покрытием Glow In The Dark Green разноцветная