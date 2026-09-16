Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738178
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Adaptive-Sync, KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
812х427х318 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.52х0.23
Вес, кг.
16.5
Описание товара Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
Монитор MSI MPG 341CQPX QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и радиусом изогнутости 1800R создает эффект полного погружения в игровой процесс. На экране диагональю 34 дюйма с матрицей QD-OLED передается четкая контрастная картинка. Технология Quantum Dot на основе квантовых точек гарантирует глубокий черный цвет и насыщенные естественные оттенки. Частота обновления 240 Гц, технология Adaptive Sync и время отклика 0.3 мс исключают задержки при воспроизведении динамичного контента. Радиатор и графеновая пленка предотвращают перегрев экрана.
Приложение Gaming Intelligence предлагает средства для настройки производительности, переключения между профилями, оптимизации под конкретные игры, виртуального прицела. Интерфейс USB Type-C Display поддерживает синхронизацию монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED с устройствами видеосигнала и подзарядку мобильной техники при выходной мощности 98 Вт. Конструкция стойки позволяет удобно настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона и изменения по высоте.
Adaptive-Sync, KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
34.18
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
250
Габаритные размеры с подставкой
812х427х318 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MPG 341CQPX QD-OLED с соотношением сторон 21:9 и радиусом изогнутости 1800R создает эффект полного погружения в игровой процесс. На экране диагональю 34 дюйма с матрицей QD-OLED передается четкая контрастная картинка. Технология Quantum Dot на основе квантовых точек гарантирует глубокий черный цвет и насыщенные естественные оттенки. Частота обновления 240 Гц, технология Adaptive Sync и время отклика 0.3 мс исключают задержки при воспроизведении динамичного контента. Радиатор и графеновая пленка предотвращают перегрев экрана.
Приложение Gaming Intelligence предлагает средства для настройки производительности, переключения между профилями, оптимизации под конкретные игры, виртуального прицела. Интерфейс USB Type-C Display поддерживает синхронизацию монитора MSI MPG 341CQPX QD-OLED с устройствами видеосигнала и подзарядку мобильной техники при выходной мощности 98 Вт. Конструкция стойки позволяет удобно настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона и изменения по высоте.
Монитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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