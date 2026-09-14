Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)
Игровой 27" монитор MSI MAG 274QRFW X32 выполнен в белом корпусе. Плавную смену кадров и четкость изображения в динамичных сценах обеспечивает Rapid IPS-матрица с частотой обновления 320 Гц и временем отклика пикселя 0.5 мс. Изображение выглядит насыщенно, ярко и без цветовых искажений. Экран имеет матовое покрытие, нейтрализующее зеркальные отражения и блики. Картинка сохраняет четкость при углах обзора 178° по вертикали и горизонтали. Благодаря функции снижения синего цвета и минимизации мерцания экрана глаза меньше чувствуют усталость. Для шутеров предусмотрен виртуальный прицел, который автоматически меняет цвет, чтобы не сливаться в фоном. Функция стабилизации черного цвета улучшает видимость объектов в тени и темноте. Положение монитора 27" MSI MAG 274QRFW X32 можно настраивать по высоте, повороту, наклону и ориентации. Модель поддерживает технологию CEC для синхронизации с игровой консолью. При включении приставки монитор включается автоматически.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 870 руб.5968 руб. в СплитМонитор Acer 27'' XV272UF3bmiiprx (UM.HX2CD.303)
-
В наличииЦена 24 250 руб.6063 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 730 руб.6183 руб. в СплитМонитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
-
В наличииЦена 24 960 руб.6240 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
-
В наличииЦена 25 480 руб.6370 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 25 880 руб.6470 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 27 090 руб.6773 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274QRFW X32 (9S6-3CE49H-031)