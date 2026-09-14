Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738150
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, выход на наушники, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х41х15
Вес, кг.
7.4
Описание товара Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095)
Своим элегантным обликом монитор MSI Modern MD2412P напоминает не столько типичные мониторы, сколько изысканные предметы интерьера. Минималистичный дизайн этой модели удачно впишется в любое пространство. Подставка данного монитора позволяет с удобством настраивать положение экрана: изменять угол наклона и высоту, поворачивать его вокруг своей оси или переводить в портретный режим.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, выход на наушники, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Своим элегантным обликом монитор MSI Modern MD2412P напоминает не столько типичные мониторы, сколько изысканные предметы интерьера. Минималистичный дизайн этой модели удачно впишется в любое пространство. Подставка данного монитора позволяет с удобством настраивать положение экрана: изменять угол наклона и высоту, поворачивать его вокруг своей оси или переводить в портретный режим.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Монитор MSI 23,8" Modern MD2412P (9S6-3PA59H-095) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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