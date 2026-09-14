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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
526 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738043
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Описание товара Телевизор Samsung QE75QN990FUXRU 75" QLED Series 9 8K Ultra HD черный графит/черный титан
Samsung покоряет масштабом: огромный 75-дюймовый Neo QLED экран с разрешением 7680x4320 дарит невероятную детализацию и яркие, живые цвета. Даже динамичные сцены выглядят плавно благодаря высокой частоте обновления 120 Гц. Это идеальный выбор для просторных гостиных и больших компаний — каждый почувствует себя в центре событий. Вес телевизора с подставкой 40,4 кг добавляет солидности, а при необходимости его легко разместить на стене — крепление стандарта 400x300 предусмотрено. Встроенный Smart TV и поддержка Wi-Fi позволяют мгновенно запускать любимые онлайн-сервисы, а Tizen OS работает быстро и интуитивно понятно. Энергопотребление 375 Вт обеспечивает мощное изображение и большой запас возможностей.
Samsung покоряет масштабом: огромный 75-дюймовый Neo QLED экран с разрешением 7680x4320 дарит невероятную детализацию и яркие, живые цвета. Даже динамичные сцены выглядят плавно благодаря высокой частоте обновления 120 Гц. Это идеальный выбор для просторных гостиных и больших компаний — каждый почувствует себя в центре событий. Вес телевизора с подставкой 40,4 кг добавляет солидности, а при необходимости его легко разместить на стене — крепление стандарта 400x300 предусмотрено. Встроенный Smart TV и поддержка Wi-Fi позволяют мгновенно запускать любимые онлайн-сервисы, а Tizen OS работает быстро и интуитивно понятно. Энергопотребление 375 Вт обеспечивает мощное изображение и большой запас возможностей.
Телевизор Samsung QE75QN990FUXRU 75" QLED Series 9 8K Ultra HD черный графит/черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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