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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
378 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738042
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Описание товара Телевизор Samsung QE85QN90FAUXRU 85" QLED 4K Ultra HD черный титан
? Телевизор оснащён процессором NQ4 AI третьего поколения с 128 нейронными сетями, что обеспечивает масштабирование любого контента до 4K и интеллектуальную оптимизацию изображения и звука — будь то потоковые сериалы, игры или спортивные трансляции.
? Благодаря технологии Quantum Mini?LED с точечным управлением подсветки (Quantum Matrix Plus) и улучшенному Neo Quantum HDR+, телевизор воспроизводит насыщенную картинку: глубокий чёрный, ослепительно яркий белый и богатую палитру цветов, а также динамично адаптирует контрастность под каждый кадр.
Motion Xcelerator предлагает динамичную частоту обновления до 165 Гц (4K), а AI?режим автоматически подбирает оптимальные игровые настройки, включая разрешение и задержку отклика. Монесторинг Game Bar и поддержка FreeSync Premium Pro обеспечивают плавный и адаптивный игровой опыт без рывков и задержек.
? Тонкий профиль NeoSlim в чёрном титанe и минималистичные рамки создают стильный вид. На борту – Tizen OS с семилетней поддержкой, SmartThings, голосовым управлением, Generative Wallpaper, Daily+, встроенный микрофон и энергосберегающий ПДУ SolarCell Remote, а также встроенный хаб для «умного дома» (Matter, Zigbee, Thread).
? Телевизор оснащён процессором NQ4 AI третьего поколения с 128 нейронными сетями, что обеспечивает масштабирование любого контента до 4K и интеллектуальную оптимизацию изображения и звука — будь то потоковые сериалы, игры или спортивные трансляции.
? Благодаря технологии Quantum Mini?LED с точечным управлением подсветки (Quantum Matrix Plus) и улучшенному Neo Quantum HDR+, телевизор воспроизводит насыщенную картинку: глубокий чёрный, ослепительно яркий белый и богатую палитру цветов, а также динамично адаптирует контрастность под каждый кадр.
Motion Xcelerator предлагает динамичную частоту обновления до 165 Гц (4K), а AI?режим автоматически подбирает оптимальные игровые настройки, включая разрешение и задержку отклика. Монесторинг Game Bar и поддержка FreeSync Premium Pro обеспечивают плавный и адаптивный игровой опыт без рывков и задержек.
? Тонкий профиль NeoSlim в чёрном титанe и минималистичные рамки создают стильный вид. На борту – Tizen OS с семилетней поддержкой, SmartThings, голосовым управлением, Generative Wallpaper, Daily+, встроенный микрофон и энергосберегающий ПДУ SolarCell Remote, а также встроенный хаб для «умного дома» (Matter, Zigbee, Thread).
Телевизор Samsung QE85QN90FAUXRU 85" QLED 4K Ultra HD черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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