Телевизор TCL 98P8L 98" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738037
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
2.4х1.5х0.25
Вес, кг.
73.1
Описание товара Телевизор TCL 98P8L 98" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 98P8L 98" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
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Телевизор TCL 98P8L 98" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
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Телевизор TCL 98P8L 98" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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