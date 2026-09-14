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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
662 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738014
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4 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео аудио, для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
570
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.4х1.5х0.25
Вес, кг.
52
Описание товара Телевизор TCL 98X11K 98" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 98X11K черного цвета с безрамочным дизайном и антибликовым покрытием рассчитан на интенсивное использование в домашних условиях. Модель с 98-дюймовым экраном QD-Mini LED поддерживает разрешение 4K UltraHD (3840x2160). Контрастность до 7000:1 и глубина черного цвета обеспечиваются благодаря яркости 6500 нит и более 14000 зон локального затемнения. Углы обзора по горизонтали и вертикали 178° делают возможным просмотр почти из любой точки помещения. Технология AMD FreeSync Premium Pro и частота обновления 144 Гц гарантируют плавность отображения динамичных сцен и исключают разрывы. Процессор AiPQ Pro производит обработку изображения в реальном времени, улучшает детализацию «картинки» и цветопередачу. В игровом режиме Game Master поддерживаются консоли Xbox, PlayStation и Switch. 97-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 обеспечивает точность передачи оттенков. Технология Ai-MEMC комбинирует искусственный интеллект и технологию MEMC для улучшения плавности изображения и предотвращения размытия в быстро движущихся сценах с помощью вставки промежуточных кадров. В режиме Filmmaker обеспечивается аутентичность цветопередачи и других параметров кинофильмов и телевизионных программ. Функция Multi View позволяет одновременно отображать на одном экране контент из нескольких источников.
Телевизор TCL 98X11K совместим с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant. Дополнительные режимы Art Gallery и Ambient используются для персонализации пространства. Разработанная совместно с Bang & Olufsen аудиосистема обеспечивает погружение в каждый кадр. Hi-End динамики с интерфейсом Beosonic генерируют чистый объемный звук. Для настенного монтажа телевизора используется крепление VESA 600x400.
4 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео аудио, для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
570
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 98X11K черного цвета с безрамочным дизайном и антибликовым покрытием рассчитан на интенсивное использование в домашних условиях. Модель с 98-дюймовым экраном QD-Mini LED поддерживает разрешение 4K UltraHD (3840x2160). Контрастность до 7000:1 и глубина черного цвета обеспечиваются благодаря яркости 6500 нит и более 14000 зон локального затемнения. Углы обзора по горизонтали и вертикали 178° делают возможным просмотр почти из любой точки помещения. Технология AMD FreeSync Premium Pro и частота обновления 144 Гц гарантируют плавность отображения динамичных сцен и исключают разрывы. Процессор AiPQ Pro производит обработку изображения в реальном времени, улучшает детализацию «картинки» и цветопередачу. В игровом режиме Game Master поддерживаются консоли Xbox, PlayStation и Switch. 97-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 обеспечивает точность передачи оттенков. Технология Ai-MEMC комбинирует искусственный интеллект и технологию MEMC для улучшения плавности изображения и предотвращения размытия в быстро движущихся сценах с помощью вставки промежуточных кадров. В режиме Filmmaker обеспечивается аутентичность цветопередачи и других параметров кинофильмов и телевизионных программ. Функция Multi View позволяет одновременно отображать на одном экране контент из нескольких источников.
Телевизор TCL 98X11K совместим с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant. Дополнительные режимы Art Gallery и Ambient используются для персонализации пространства. Разработанная совместно с Bang & Olufsen аудиосистема обеспечивает погружение в каждый кадр. Hi-End динамики с интерфейсом Beosonic генерируют чистый объемный звук. Для настенного монтажа телевизора используется крепление VESA 600x400.
Телевизор TCL 98X11K 98" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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