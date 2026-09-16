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Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый

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Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 2
Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48&quot; OLED 4K Ultra HD черный/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737998
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт., документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.25х0.8х0.2
Вес, кг.
20.5

Описание товара Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый

Телевизор LG OLED48C6RLA с диагональю 48 дюймов (121 см) имеет экран на базе технологии OLED evo с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.). Он передает более миллиарда оттенков: каждый пиксель светится самостоятельно, обеспечивая абсолютный черный цвет, контрастность и детализацию даже в темных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали гарантируют неизменное качество картинки с любой точки комнаты. Процессор Alpha 11 AI Processor Gen3 оптимизирует изображение в реальном времени – улучшает четкость, масштабирует контент до уровня 4K и адаптирует настройки под условия освещения. Поддержка форматов HDR10, HLG и Dolby Vision раскрывает всю глубину и насыщенность цветов, а режим FILMMAKER MODE позволяет смотреть фильмы в соответствии с режиссерским замыслом. Объемное звучание мощностью 40 Вт с поддержкой Dolby Atmos создает эффект полного погружения: звук окружает со всех сторон, подчеркивая динамику сцен. Платформа Smart TV предлагает доступ к стриминговым сервисам, приложениям и голосовому управлению. LG OLED48C6RLA подходит и для гейминга: частота обновления до 165 Гц, время отклика 0.1 мс, поддержка VRR, NVIDIA G Sync и AMD FreeSync Premium исключают разрывы и задержки, обеспечивая плавность динамичных сцен.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED48C6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт., документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG OLED48C6RLA с диагональю 48 дюймов (121 см) имеет экран на базе технологии OLED evo с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.). Он передает более миллиарда оттенков: каждый пиксель светится самостоятельно, обеспечивая абсолютный черный цвет, контрастность и детализацию даже в темных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали гарантируют неизменное качество картинки с любой точки комнаты. Процессор Alpha 11 AI Processor Gen3 оптимизирует изображение в реальном времени – улучшает четкость, масштабирует контент до уровня 4K и адаптирует настройки под условия освещения. Поддержка форматов HDR10, HLG и Dolby Vision раскрывает всю глубину и насыщенность цветов, а режим FILMMAKER MODE позволяет смотреть фильмы в соответствии с режиссерским замыслом. Объемное звучание мощностью 40 Вт с поддержкой Dolby Atmos создает эффект полного погружения: звук окружает со всех сторон, подчеркивая динамику сцен. Платформа Smart TV предлагает доступ к стриминговым сервисам, приложениям и голосовому управлению. LG OLED48C6RLA подходит и для гейминга: частота обновления до 165 Гц, время отклика 0.1 мс, поддержка VRR, NVIDIA G Sync и AMD FreeSync Premium исключают разрывы и задержки, обеспечивая плавность динамичных сцен.
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Доставка
Отзывы


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