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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
256 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737975
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Описание товара Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!**
Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU. Благодаря передовым технологиям и инновационным решениям, этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций.
**Почему стоит выбрать Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU?**
* **Потрясающее качество изображения.** NEO Q-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами и глубокими чёрными тонами. Каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно.
* **Большой экран.** Диагональ в 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром даже в большой компании.
* **Превосходный звук.** Встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое сделает ваш просмотр ещё более захватывающим.
* **Современные технологии и функции.** Телевизор оснащён последними технологическими разработками, которые обеспечивают удобство использования и расширяют возможности просмотра контента.
С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!**
Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU. Благодаря передовым технологиям и инновационным решениям, этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций.
**Почему стоит выбрать Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU?**
* **Потрясающее качество изображения.** NEO Q-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с реалистичными цветами и глубокими чёрными тонами. Каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно.
* **Большой экран.** Диагональ в 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром даже в большой компании.
* **Превосходный звук.** Встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое сделает ваш просмотр ещё более захватывающим.
* **Современные технологии и функции.** Телевизор оснащён последними технологическими разработками, которые обеспечивают удобство использования и расширяют возможности просмотра контента.
С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN900FUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
Телевизор Samsung QE65QN900FUXRU 65" QLED Series 9 8K Ultra HD черный титан/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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