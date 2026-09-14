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Телевизор TCL 55A400M 55" QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 55A400M 55" QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Mini LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
4
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 55A400M 55&quot; QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737969
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
Mini LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 4; USB: 1; Ethernet: да
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Размеры в упаковке, м
1.5х0.9х0.15
Вес, кг.
15

Описание товара Телевизор TCL 55A400M 55" QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный

TCL 55A400M — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, технологией локального затемнения, пиковой яркостью до 600 нит и нативной частотой 144 Гц. Модель поддерживает технологии VRR, ALLM и FreeSync Premium.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55A400M 55" QD-MiniLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
Mini LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 4; USB: 1; Ethernet: да
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Описание
TCL 55A400M — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, технологией локального затемнения, пиковой яркостью до 600 нит и нативной частотой 144 Гц. Модель поддерживает технологии VRR, ALLM и FreeSync Premium.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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