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Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный

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Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 14
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 15
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 16
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 17
Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 14
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 15
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 16
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 17
  • Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65&quot; QLED Series 7 4K Ultra HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737966
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
20

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный

**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Технология NEO Q-LED:** обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также широкую гамму цветов. * **Высокое качество картинки:** каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно. * **Современные технологии обработки изображения:** позволяют добиться максимально реалистичного отображения даже в самых динамичных сценах. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU 65" QLED Series 7 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Технология NEO Q-LED:** обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также широкую гамму цветов. * **Высокое качество картинки:** каждый кадр будет выглядеть максимально чётко и детализированно. * **Современные технологии обработки изображения:** позволяют добиться максимально реалистичного отображения даже в самых динамичных сценах. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN70FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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Отзывы


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