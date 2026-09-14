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Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737963
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.8х1.1х0.2
Вес, кг.
25

Описание товара Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный

Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung UE70U8000HUXPY 70" LED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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