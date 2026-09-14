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Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный

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Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 9
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 10
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 11
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 12
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 13
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 14
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 15
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 16
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 17
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 18
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 19
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 20
Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 3
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  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 10
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 11
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 12
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 13
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 14
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 15
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 16
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 17
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 18
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 19
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 20
  • Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55&quot; QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737962
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
22

Описание товара Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный

? Samsung QLED QN80F 2025 года – современный телевизор с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K Ultra HD, который отличается инновационной технологией дисплея Neo QLED. Благодаря использованию квантовых точек и локальному затемнению, устройство обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный и высокую детализацию изображения. ? Модель оснащена частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а также поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR10, HDR10+, HLG), что позволяет передавать даже самые яркие и темные участки с максимальной точностью. Поддержка различных игровых функций, включая FreeSync Premium Pro, ALLM и Game Motion Plus, делает телевизор отличным выбором для геймеров. ? Телевизор работает на платформе Tizen и поддерживает Smart TV. Встроенные голосовые ассистенты (Bixby, Алиса, Alexa, Google Assistant) позволяют управлять устройством с помощью голоса. Модель оснащена универсальным пультом управления, а также поддерживает функции зеркалирования, Multi-View и интеграцию с умным домом через SmartThings. ? Корпус выполнен в стильном цвете "черный титан" с ультратонкой рамкой по трем сторонам, что делает телевизор современным и элегантным. Звук мощностью 30 Вт, поддержка Dolby Atmos, Q-Symphony и адаптивного звучания обеспечивают высокое качество аудиовоспроизведения. Устройство поддерживает крепление VESA 200x200 мм и оснащено всем необходимым набором современных интерфейсов для подключения внешних устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Египет
Описание
? Samsung QLED QN80F 2025 года – современный телевизор с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K Ultra HD, который отличается инновационной технологией дисплея Neo QLED. Благодаря использованию квантовых точек и локальному затемнению, устройство обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный и высокую детализацию изображения. ? Модель оснащена частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а также поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR10, HDR10+, HLG), что позволяет передавать даже самые яркие и темные участки с максимальной точностью. Поддержка различных игровых функций, включая FreeSync Premium Pro, ALLM и Game Motion Plus, делает телевизор отличным выбором для геймеров. ? Телевизор работает на платформе Tizen и поддерживает Smart TV. Встроенные голосовые ассистенты (Bixby, Алиса, Alexa, Google Assistant) позволяют управлять устройством с помощью голоса. Модель оснащена универсальным пультом управления, а также поддерживает функции зеркалирования, Multi-View и интеграцию с умным домом через SmartThings. ? Корпус выполнен в стильном цвете "черный титан" с ультратонкой рамкой по трем сторонам, что делает телевизор современным и элегантным. Звук мощностью 30 Вт, поддержка Dolby Atmos, Q-Symphony и адаптивного звучания обеспечивают высокое качество аудиовоспроизведения. Устройство поддерживает крепление VESA 200x200 мм и оснащено всем необходимым набором современных интерфейсов для подключения внешних устройств.
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Отзывы


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