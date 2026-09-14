Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55QN80FAUXRU 55" QLED Series 9 4K Ultra HD черный титан/черный
? Samsung QLED QN80F 2025 года – современный телевизор с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K Ultra HD, который отличается инновационной технологией дисплея Neo QLED. Благодаря использованию квантовых точек и локальному затемнению, устройство обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный и высокую детализацию изображения. ? Модель оснащена частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а также поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR10, HDR10+, HLG), что позволяет передавать даже самые яркие и темные участки с максимальной точностью. Поддержка различных игровых функций, включая FreeSync Premium Pro, ALLM и Game Motion Plus, делает телевизор отличным выбором для геймеров. ? Телевизор работает на платформе Tizen и поддерживает Smart TV. Встроенные голосовые ассистенты (Bixby, Алиса, Alexa, Google Assistant) позволяют управлять устройством с помощью голоса. Модель оснащена универсальным пультом управления, а также поддерживает функции зеркалирования, Multi-View и интеграцию с умным домом через SmartThings. ? Корпус выполнен в стильном цвете "черный титан" с ультратонкой рамкой по трем сторонам, что делает телевизор современным и элегантным. Звук мощностью 30 Вт, поддержка Dolby Atmos, Q-Symphony и адаптивного звучания обеспечивают высокое качество аудиовоспроизведения. Устройство поддерживает крепление VESA 200x200 мм и оснащено всем необходимым набором современных интерфейсов для подключения внешних устройств.
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