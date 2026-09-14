Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.3х0.8х0.15
Вес, кг.
23
Описание товара Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный
Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 560 руб.14140 руб. в СплитТелевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultr...
-
В наличииЦена 57 430 руб.14358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal...
-
В наличииЦена 58 570 руб.14643 руб. в СплитТелевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 60 670 руб.15168 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/чер...
-
В наличииЦена 60 730 руб.15183 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 61 490 руб.15373 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 63 280 руб.15820 руб. в СплитТелевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 63 950 руб.15988 руб. в СплитTV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
-
В наличииЦена 64 230 руб.16058 руб. в СплитТелевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" ...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черны...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор Samsung UE75U8000HUXPY 75" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный
Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE50Q8FAAUXRU 50" QLED Series 8 Slim Design 4K Ultra HD темно-серый/черный