Телевизор Hisense 136MX 136" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
136
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
136
Диагональ экрана, см
344
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х1.25х0.5
Вес, кг.
295
Описание товара Телевизор Hisense 136MX 136" QLED 4K Ultra HD черный
Телевизор HISENSE 136MX с диагональю 136" даёт высокое качество изображения и расширенный набор функций для развлечений. Модель 2025 года оснащена разрешением 4K Ultra HD и частотой обновления 120 Гц, что улучшает чёткость и плавность картинки в динамичных сценах. Смарт ТВ под управлением Vidaa расширяет возможности просмотра и управления контентом.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
136
Диагональ экрана, см
344
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
2700
Страна производитель
Китай
Телевизор HISENSE 136MX с диагональю 136" даёт высокое качество изображения и расширенный набор функций для развлечений. Модель 2025 года оснащена разрешением 4K Ultra HD и частотой обновления 120 Гц, что улучшает чёткость и плавность картинки в динамичных сценах. Смарт ТВ под управлением Vidaa расширяет возможности просмотра и управления контентом.
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