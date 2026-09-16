Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
23.8
Описание товара Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 4K Ultra HD с диагональю 55" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц, что делает изображение чётким и плавным. Модель оснащена LED-панелью с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, обеспечивая качественное отображение с разных точек комнаты. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 4K Ultra HD с диагональю 55" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц, что делает изображение чётким и плавным. Модель оснащена LED-панелью с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, обеспечивая качественное отображение с разных точек комнаты. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
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Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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