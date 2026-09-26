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Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
  • Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737933
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB Type-A (1), CI+/PCMCIA (1), S/PDIF оптический (1), антенный вход (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
15.8

Описание товара Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

LG 55QNED70B6C — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55QNED70B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB Type-A (1), CI+/PCMCIA (1), S/PDIF оптический (1), антенный вход (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 55QNED70B6C — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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