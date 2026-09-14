Телевизор TCL 98RM7L 98" QLED RGB-MiniLED (2026) 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
279 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737917
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (1), CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x500
Энергопотребление при работе, Вт
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.4х1.5х0.25
Вес, кг.
73
Описание товара Телевизор TCL 98RM7L 98" QLED RGB-MiniLED (2026) 4K Ultra HD черный
TCL 98RM7L — это 98-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Mini LED подсветкой и 2 880 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2 000 нит и цветовым охватом до 100% BT.2020. Экран с нативной частотой 144 Гц (с ускорением до 288 Гц) обеспечивает высокую контрастность и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором TSR AiPQ и поддержкой технологий VRR, ALLM, MEMC и FreeSync Premium Pro.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (1), CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x500
Энергопотребление при работе, Вт
600
Страна производитель
Китай
TCL 98RM7L — это 98-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Mini LED подсветкой и 2 880 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2 000 нит и цветовым охватом до 100% BT.2020. Экран с нативной частотой 144 Гц (с ускорением до 288 Гц) обеспечивает высокую контрастность и широкие углы обзора. Модель оснащена процессором TSR AiPQ и поддержкой технологий VRR, ALLM, MEMC и FreeSync Premium Pro.
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Телевизор TCL 98RM7L 98" QLED RGB-MiniLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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