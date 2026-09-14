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Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75" QLED Frameless 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75" QLED Frameless 4K Ultra HD черный

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Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
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Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
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  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 14
  • Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75&quot; QLED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737895
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
19
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
32.8

Описание товара Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75" QLED Frameless 4K Ultra HD черный

Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro с диагональю 75" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей для чёткого и детализированного изображения. Модель 2025 года оснащена QLED-панелью с Direct LED подсветкой и VA-матрицей, создавая насыщенную картинку с высоким уровнем контрастности. Телевизор поддерживает Smart TV на Android TV 11 и интегрируется в экосистему Google.

Отзывы о товаре Телевизор Haier S2 Pro DH1WVFD03RU 75" QLED Frameless 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
19
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro с диагональю 75" имеет разрешение 4K Ultra HD 3840?2160 пикселей для чёткого и детализированного изображения. Модель 2025 года оснащена QLED-панелью с Direct LED подсветкой и VA-матрицей, создавая насыщенную картинку с высоким уровнем контрастности. Телевизор поддерживает Smart TV на Android TV 11 и интегрируется в экосистему Google.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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