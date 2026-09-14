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Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75" M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75" M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный

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Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 14
Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 12
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  • Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75&quot; M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737894
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, композитный (видео), стерео-аудио, для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
37.5

Описание товара Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75" M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный

Haier 75 Mini LED M7 станет украшением любого интерьера. Его тонкий корпус и минималистичная рамка создают ощущение безграничного экрана, позволяя полностью погрузиться в происходящее.

Отзывы о товаре Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75" M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, композитный (видео), стерео-аудио, для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Описание
Haier 75 Mini LED M7 станет украшением любого интерьера. Его тонкий корпус и минималистичная рамка создают ощущение безграничного экрана, позволяя полностью погрузиться в происходящее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Haier DH1ZX8E00RU 75" M7 LED Frameless 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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