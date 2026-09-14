Телевизор BBK 32LEM-1070/TS2C (B) 32" LED HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737885
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Комплектация
батарейки, документация, крепеж для подставки, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
4.16
Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1070/TS2C (B) 32" LED HD черный
Телевизор BBK 32LEM-1070/TS2C (B) 32" LED HD черный
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Комплектация
батарейки, документация, крепеж для подставки, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Телевизор BBK 32LEM-1070/TS2C (B) 32" LED HD черный
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор BBK 32LEM-1070/TS2C (B) 32" LED HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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