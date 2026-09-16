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Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737874
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Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние, 737874

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Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 1
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 2
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 3
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 4
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 5
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 6
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 7
  • Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 950 руб.  2 353 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние
1 950 руб. -17%
2 353 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
4 фигурки динозавриков, 1 игровое поле, 4 вулкана, 4 горы, 4 острых скалы, 5 колючих кустов, 58 квадратов опасности, 6 яиц динозавриков, 1 большой тканевый мешок, 1 книга правил
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, кг.
1.18

Описание товара Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: игра в полном комплекте

Отзывы о товаре Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
4 фигурки динозавриков, 1 игровое поле, 4 вулкана, 4 горы, 4 острых скалы, 5 колючих кустов, 58 квадратов опасности, 6 яиц динозавриков, 1 большой тканевый мешок, 1 книга правил
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: игра в полном комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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