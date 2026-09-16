Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние, 737874
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 950 руб. 2 353 руб.
В наличии
Код товара: 737874
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 950 руб. -17%
2 353 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
4 фигурки динозавриков, 1 игровое поле, 4 вулкана, 4 горы, 4 острых скалы, 5 колючих кустов, 58 квадратов опасности, 6 яиц динозавриков, 1 большой тканевый мешок, 1 книга правил
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, кг.
1.18
Описание товара Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: игра в полном комплекте
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
4 фигурки динозавриков, 1 игровое поле, 4 вулкана, 4 горы, 4 острых скалы, 5 колючих кустов, 58 квадратов опасности, 6 яиц динозавриков, 1 большой тканевый мешок, 1 книга правил
Страна производитель
Россия
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: игра в полном комплекте
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Настольная игра GaGa games Спасите Дино GG181 хорошее состояние