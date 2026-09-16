Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1732-M007R0)
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 410 руб.
В наличии
Код товара: 737873
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146 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.75
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1732-M007R0)
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов и яркой матрицей OLED дарит насыщенные цвета и чёткую картинку в разрешении 1920x1200 точек — идеальное решение для работы с графикой, мультимедиа и комфортного отдыха. Восьмиядерный процессор Intel и новейшая оперативная память DDR5 объёмом 32 Гб обеспечивают мгновенный отклик даже в самых ресурсоёмких задачах. Встроенный SSD на 1024 Гб открывает простор для хранения проектов, фильмов и приложений — места хватит на всё! Клавиатура с подсветкой создаёт особое удобство при работе в любое время суток, а аккумулятор Li-Ion позволит не отвлекаться на поиски розетки. Лёгкая установка любимой ОС — и ноутбук готов подстроиться под любые задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов и яркой матрицей OLED дарит насыщенные цвета и чёткую картинку в разрешении 1920x1200 точек — идеальное решение для работы с графикой, мультимедиа и комфортного отдыха. Восьмиядерный процессор Intel и новейшая оперативная память DDR5 объёмом 32 Гб обеспечивают мгновенный отклик даже в самых ресурсоёмких задачах. Встроенный SSD на 1024 Гб открывает простор для хранения проектов, фильмов и приложений — места хватит на всё! Клавиатура с подсветкой создаёт особое удобство при работе в любое время суток, а аккумулятор Li-Ion позволит не отвлекаться на поиски розетки. Лёгкая установка любимой ОС — и ноутбук готов подстроиться под любые задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Купить Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1732-M007R0) - по цене 146410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Arc 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1732-M007R0)