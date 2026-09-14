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Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0)

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Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737872
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит сочетание производительности и комфорта. Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 и современной IPS-матрицей порадует яркими цветами и широкими углами обзора — идеальный выбор для работы с графикой, учёбы или развлечений. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 на частоте 2,2 ГГц отлично справляется с многозадачностью — легко запускайте требовательные приложения и переключайтесь между задачами без малейших задержек. 16 Гб оперативной памяти позволят работать в режиме многозадачности без зависаний, а SSD-накопитель вместит до 512 Гб ваших файлов — быстрота загрузки программ и высокая скорость работы гарантированы. Стильный чёрный цвет корпуса подчеркнёт вашу индивидуальность. Без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, что установить. Отличный вариант для тех, кто ищет мощность и свободу настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит сочетание производительности и комфорта. Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 и современной IPS-матрицей порадует яркими цветами и широкими углами обзора — идеальный выбор для работы с графикой, учёбы или развлечений. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 на частоте 2,2 ГГц отлично справляется с многозадачностью — легко запускайте требовательные приложения и переключайтесь между задачами без малейших задержек. 16 Гб оперативной памяти позволят работать в режиме многозадачности без зависаний, а SSD-накопитель вместит до 512 Гб ваших файлов — быстрота загрузки программ и высокая скорость работы гарантированы. Стильный чёрный цвет корпуса подчеркнёт вашу индивидуальность. Без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, что установить. Отличный вариант для тех, кто ищет мощность и свободу настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus V16 V3607VP-TK116 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M007R0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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