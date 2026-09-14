Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)
Этот синий ноутбук Asus с диагональю 18 дюймов подарит по-настоящему большое пространство для работы и развлечений. IPS-экран с разрешением 1920x1200 точек передаёт сочную и чёткую картинку, а стандартная частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для фильмов, обучения и офисных задач. Процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц и видеоконтроллер AMD Radeon 780M обеспечивают высокую производительность — этот ноутбук легко справится с мультимедийными задачами и многозадачностью. В нём установлен быстрый SSD-накопитель объёмом 512 Гб и целых 16 Гб оперативной памяти, что позволит запускать требовательные приложения и хранить большие массивы данных. Устройство идёт без операционной системы — вы сами выберете, какая подойдёт лучше всего для ваших задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)