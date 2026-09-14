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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)

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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 14
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 15
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 16
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 17
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 18
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 19
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 20
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 21
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 22
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 23
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 24
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 25
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 5
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  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 14
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 15
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 16
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 17
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 18
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 19
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 20
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 21
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 22
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 23
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 24
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 25
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737870
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.93

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)

Этот синий ноутбук Asus с диагональю 18 дюймов подарит по-настоящему большое пространство для работы и развлечений. IPS-экран с разрешением 1920x1200 точек передаёт сочную и чёткую картинку, а стандартная частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для фильмов, обучения и офисных задач. Процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц и видеоконтроллер AMD Radeon 780M обеспечивают высокую производительность — этот ноутбук легко справится с мультимедийными задачами и многозадачностью. В нём установлен быстрый SSD-накопитель объёмом 512 Гб и целых 16 Гб оперативной памяти, что позволит запускать требовательные приложения и хранить большие массивы данных. Устройство идёт без операционной системы — вы сами выберете, какая подойдёт лучше всего для ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот синий ноутбук Asus с диагональю 18 дюймов подарит по-настоящему большое пространство для работы и развлечений. IPS-экран с разрешением 1920x1200 точек передаёт сочную и чёткую картинку, а стандартная частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для фильмов, обучения и офисных задач. Процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц и видеоконтроллер AMD Radeon 780M обеспечивают высокую производительность — этот ноутбук легко справится с мультимедийными задачами и многозадачностью. В нём установлен быстрый SSD-накопитель объёмом 512 Гб и целых 16 Гб оперативной памяти, что позволит запускать требовательные приложения и хранить большие массивы данных. Устройство идёт без операционной системы — вы сами выберете, какая подойдёт лучше всего для ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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